Самолет выкатился за пределы полосы в московском аэропорту

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Информации о том, сколько человек находились на борту воздушного судна, пока нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в пятницу сообщалось, что грузовой самолет Ту-204, летящий из Лейпцига в Москву, приготовился к аварийной посадке. Известно, что лайнер впоследствии экстренно приземлился на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, у самолета произошел отказ автопилота.

Из-за непогоды в московских аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы. На город обрушился североатлантический циклон «Грета», сопровождаемый мощным снегопадом. В столичном управлении МЧС России предупреждали, что в регионе также ожидается метель и гололедица. Местным жителям рекомендовано пользоваться городским транспортом ввиду возможных заторов.