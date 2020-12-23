Инцидент с дымящимся самолетом над Москвой объяснили

Эксперт объяснил ситуацию с пролетевшим над Москвой самолетом с дымящимся крылом и назвал ее неопасной. Своим мнением бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов поделился с «Лентой.ру».

Как отметил Романов, на видео, размещенном в социальных сетях, трудно разглядеть проблему с самолетом из-за низкого качества съемки и сумерек. «Там особого дыма не видно, непонятно, что с ним на самом деле. Может быть, это не крыло, а двигатель. Не вижу никаких проблем — если бы действительно что-то произошло, экипаж бы доложил об этом», — сказал он.

По словам эксперта, при заходе судна на посадку, когда полностью выпущена механизация, двигатель работает в повышенном режиме, и могут идти выхлопные газы. «Это нормальное явление, ничего страшного нет», — отметил бывший летчик.

Кроме того, добавил он, в небе могут оставаться инверсионные следы, образующиеся после выброса пламени от двигателя, или «ленты», которые «тянутся» вслед за крыльями из-за стекания с них воздуха при высокой влажности.

В свою очередь, эксперты, опрошенные авторами Telegram-канала AviaNews, рассказали, что у самолетов время от времени «дымятся» крылья по причине конденсации влаги из воздуха из-за разницы давления над и под крылом.

«Это нормальное явление, которое часто называют "срывы" или "жгуты". Проявляется не всегда и зависит, в том числе, от погоды. На отснятом видео самолет заходит во Внуково вечером, потому срывы темные. Это не проблема, не авария и не повод кричать "Караул!"» — отметили собеседники канала.

23 декабря в сети появилась видеозапись с самолетом с дымящимся крылом, пролетающим над Внуково. В пресс-службе аэропорта опровергли данные об инциденте, заявив, что все посадки лайнеров проходили в штатном режиме.