Дымящийся самолет над Москвой сняли на видео

Над Москвой пролетел самолет с дымящимся крылом. Кадры происшествия, снятые очевидцами, публикует «Москва 24».

По данным телеканала, лайнер пролетал в районе аэропорта Внуково. О пострадавших пока не известно.

В самом аэропорту Внуково опровергли информацию о самолете с дымящимся крылом. «Это не наш аэропорт, из видео непонятно, что это Внуково. Я информацию не подтверждаю», — сказала пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

19 декабря сообщалось, что российский Boeing авиакомпании Utair с сотней пассажиров экстренно сел в Сургуте. Причиной посадки назвали неисправность наддува турбины. Датчик сработал после того, как самолет поднялся в небо.

В справочной службе аэропорта журналистам рассказали, что посадка прошла в штатном режиме. В авиакомпании заверили, что с пассажирами и экипажем «все в порядке».