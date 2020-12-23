Стало известно об аварийно приземлившемся частном самолете во Внуково

Частный самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала LIFE SHOT.

По информации источника, лайнер совершал перелет по маршруту Алма-Ата — Москва и подал сигнал о неисправности стойки шасси. На его борту находилось девять человек, включая шестерых пассажиров и троих членов экипажа. Приземление прошло успешно, пострадавших нет.

Ранее в сети появилось видео пролетающего над Москвой дымящегося самолета. Очевидцы, снявшие видео, утверждали, что лайнер пролетал над аэропортом Внуково, однако позже в воздушной гавани опровергли эту информацию. «Это не наш аэропорт, из видео непонятно, что это Внуково. Я информацию не подтверждаю», — сказала пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».