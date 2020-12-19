Путешествия
 
Последние новости
В Британии предупредили о быстроте распространения нового типа коронавируса
Во Франции заговорили о войне с Великобританией
Бари Алибасов захотел покончить с собой
«Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 7:0 в матче АПЛ
Санитарка с «зарплатой 116 тысяч рублей» назвала свой реальный заработок
Популярная блогерша из Instagram умерла от анорексии
Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым
Тиньков сообщил о полной ремиссии
Пушков высмеял закрытие генконсульств США в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский Boeing с сотней пассажиров на борту приготовился к экстренной посадке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Экипаж российского пассажирского Boeing авиакомпании Utair заявил о подготовке к экстренной посадке в Сургуте (ХМАО). Об этом в субботу, 19 декабря, стало известно ТАСС.

На борту самолета больше сотни людей — 116 пассажиров и еще пять членов экипажа. Boeing совершал рейс из аэропорта Игарка в Уфу.

Причиной экстренной посадки назвали неисправность наддува турбины. Датчик сработал после того, как самолет поднялся в небо. Командир экипажа решил возвратиться обратно в Игарку, но потом было принято решение садиться в Сургуте, как рассказал источник в экстренных службах.

Утверждается также, что после информации о снижающемся самолете оперативные службы в аэропорту города привели в готовность.

В начале декабря сообщалось, что дальнемагистральный двухпалубный самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux дважды за день экстренно сел в аэропорту Толмачево. На борту находились четыре человека, все они члены экипажа. В результате никто не пострадал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самолет дважды за день экстренно сел в российском аэропорту
В небо над Россией взлетит авиарейс «в никуда»
Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет сняли на видео
Росавиация оценила информацию о возобновлении полетов Boeing 737 MAX
Путешествия
Путешествия20:39 3 октября

«Там просто тонны мертвых животных»

Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители?
05:2915 декабря

Российская стюардесса назвала самые странные услышанные на борту фразы

20:5614 декабря

Российская авиакомпания обвинила некурящего пассажира в курении на борту

19:0814 декабря

Турист записал интимные видео со стюардессой и 15 школьницами и избежал тюрьмы

Путешествия00:01 3 октября

«Выпив алкоголь, они раскрепощаются»

Пьяные алтайцы, мертвые озера и псевдоправославие. Что поразило россиянина в Горном Алтае
18:1014 декабря

Турист отсудил у крупнейшей авиакомпании деньги за билет с ошибкой в имени жены

07:2915 декабря

Отдохнувшая в Турции россиянка пожаловалась на проблемы с питанием

16:4514 декабря

Прохожие в одежде бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео

Путешествия00:0229 сентября

«Быстро, дешево, без уважения»

Величие природы, лихачи и разруха: что российский турист нашел в Кавказских горах
14:2014 декабря

В России подешевели авиабилеты по четырем маршрутам

15:5014 декабря

Привыкшие к загранице россияне впервые провели отпуск в Сочи и удивились

13:2914 декабря

Таиланд упростил правила въезда для россиян

Россия
Российский иммунолог описал две стадии COVID-19
В «Векторе» и центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса
Собянин назвал срок окончания самого острого периода пандемии в Москве
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
В Госдуме рассказали об антироссийской горячке Госдепа США
Шесть мифов о мигрантах в Москве
Роль мигрантов на рынке труда и организация работы с ними давно порождает большое число мифов
Все материалы
Мир
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса
США предрекли годы борьбы с последствиями атаки «русских хакеров»
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Наличные в России перестанут проверять на радиоактивность
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Власти высказались о госрегулировании цен на продукты в России
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
Кремль объяснил ошибки правительства в ситуации с ростом цен
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
«ВТБ Лизинг» победил в двух номинациях премии «Лизинговая сделка года»
Все материалы
Силовые структуры
СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР
Максим МарцинкевичОчень темные дела
Гибель Тесака, убийство Гули и арест Сафронова: главные события из криминальной хроники 2020 года
Ущерб от мошеннических звонков из тюрем оценили почти в два миллиарда рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Милиция Белоруссии и Росгвардия договорились сотрудничать
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Москвича посадили за убийство приятеля коллекционным кинжалом «Крылья Дракона»
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Опубликовано видео победы Головкина нокаутом
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Навка объяснила свое разочарование в США
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
В сети появилось видео главного боя ACA 116
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Названы лучшие футболисты тура АПЛ
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Николай Дроздов рассказал о воспитании преемника
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Названы регионы России с самыми недоброжелательными жителями
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Популярного блогера обрекли на «неделю секса в носках»
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Доктор Мясников посоветовал задавшему Путину вопрос россиянину извиниться
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Леопард-людоед убил 12 человек за 35 дней и ускользнул от снайпера
Врач назвал запрещенную при употреблении шампанского пищу
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Жених погиб в день свадьбы из-за нехватки спиртных напитков
Женщине пришлось вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Все материалы
В Москве появился в продаже уникальный «Гелик» за 70 миллионов рублей
Встретимся после конца света: Урал на гусеницах для любителей выживать
Видео: самый дорогой и странный Урал ультимативной проходимости — советская техника постапокалипсиса
Great Wall начал продавать рамный внедорожник Tank размером с «Патриот»
Почему сразу «бегемот»?! Тестируем Infiniti QX80
Флагманский внедорожник Infiniti обновился, но это заметно только изнутри
Редкий «Москвич» в кузове пикап продают за 900 000 рублей
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Bentley пересадит Санта-Клауса на седан Flying Spur
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы