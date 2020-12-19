Российский Boeing с сотней пассажиров на борту приготовился к экстренной посадке

Экипаж российского пассажирского Boeing авиакомпании Utair заявил о подготовке к экстренной посадке в Сургуте (ХМАО). Об этом в субботу, 19 декабря, стало известно ТАСС.

На борту самолета больше сотни людей — 116 пассажиров и еще пять членов экипажа. Boeing совершал рейс из аэропорта Игарка в Уфу.

Причиной экстренной посадки назвали неисправность наддува турбины. Датчик сработал после того, как самолет поднялся в небо. Командир экипажа решил возвратиться обратно в Игарку, но потом было принято решение садиться в Сургуте, как рассказал источник в экстренных службах.

Утверждается также, что после информации о снижающемся самолете оперативные службы в аэропорту города привели в готовность.

В начале декабря сообщалось, что дальнемагистральный двухпалубный самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux дважды за день экстренно сел в аэропорту Толмачево. На борту находились четыре человека, все они члены экипажа. В результате никто не пострадал.