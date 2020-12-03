В небо над Россией взлетит авиарейс «в никуда»

Пассажирский самолет при поддержке российской авиакомпании «Победа» совершит рейс в никуда — лайнер взлетит в небо над Москвой и, не совершая посадки, вернется обратно. Об этом сообщается на официальном сайте одного из летчиков-участников акции.

Так, рейс DP91 по маршруту Внуково — Внуково в 11:00 в субботу, 19 декабря, совершит воздушное судно Boeing 737-800 под руководством экипажа в составе Алексея Кочемасова и Дмитрия Копосова. Время в пути составит 1 час 30 минут.

«Мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну, а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — указано в сообщении.

Известно, что участники акции также смогут принять участие в розыгрыше призов и подарков, получат памятные сувениры и смогут сфотографироваться с экипажем после перелета. При этом питание на рейсе не предусмотрено.

Элитные авиарейсы «в никуда» начали набирать популярность на Тайване на фоне пандемии коронавируса летом текущего года. Местные авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт, не совершая посадки.

В ноябре прошлого года был запущен первый ночной поезд по кольцевому маршруту из Москвы в Москву. Состав №603Ч начал ежедневно отправляться в 20:33 с Киевского вокзала столицы и прибывать на следующий день в 9:41 на Павелецкий вокзал. Время в пути — 13 часов 8 минут.

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