Запущен «самый странный маршрут» московского поезда

Первый ночной поезд по кольцевому маршруту из Москвы в Москву отправится в пятницу, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, поезд №603Ч будет ежедневно отправляться в 20:33 с Киевского вокзала столицы и прибывать на следующий день в 9:41 на Павелецкий вокзал. Время в пути составит 13 часов 8 минут. В обратную сторону поезд №603Х будет уезжать с Павелецкого вокзала в 18:40 и прибывать на Киевский в 7:55, через 13 часов 15 минут.

Маршрут охватит Московскую, Калужскую и Тульскую области и, в частности проследует с остановками в таких городах, как Балабаново, Обнинск, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Донской, Новомосковск, Венев, Кашира и Домодедово. Для пассажиров будут доступны вагоны четырех типов — сидячие, плацкарт, купе и СВ.

Таким образом, подчеркивают в компании, жители южных районов Подмосковья смогут быстрее добраться до городов соседних областей, а из регионов, в свою очередь, будет проще добираться до столицы и аэропорта Домодедово.

О планах по запуску ночного поезда из Москвы в Москву стало известно в сентябре. Пользователи сети назвали его «самым странным» маршрутом столичного поезда. Однако в РЖД объяснили, что такие составы нужны для развития межобластных перевозок.

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