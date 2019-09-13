Объяснен «самый странный маршрут» московского поезда

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя структура РЖД) объяснила необходимость маршрута из Москвы в Москву, который ранее удивил пользователей Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее РЖД анонсировали запуск двух ночных поездов, один из которых будет курсировать по маршруту Москва — Калуга — Тула — Москва и отправляться с Киевского вокзала, а второй — по маршруту Москва — Тула — Калуга — Москва и отправляться с Павелецкого вокзала. По словам представителей ФПК, ночные составы нужны для развития межобластных перевозок.

Пользователи Twitter прокомментировали решение ФПК. «Просто выспаться для тех, кому в поезде кайф», — поиронизировал один из пользователей. «Самый странный маршрут РЖД — с Павелецкого вокзала на Киевский», — отметил другой москвич. «На Садовом кольце просто пробки, так быстрее выходит», — пошутил третий пользователь. «Если не нашел вписку», — отреагировал еще один комментатор.

Запуск поездов запланирован на 1 ноября. Они будут курсировать ежедневно. Длительность каждого маршрута составляет около 12 часов.

В августе в РЖД сообщили о скором получении первых плацкартных вагонов модернизированного типа, разработанных компанией «Трансмашхолдинг». Первые вагоны купе будут переданы РЖД в сентябре, плацкарты — в октябре, а штабные вагоны — в ноябре.

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