Туристический поезд запустят из Санкт-Петербурга в Арктику

Из Санкт-Петербурга в арктические регионы запустят туристический поезд. Конечным пунктом маршрута станет столица Норвегии Осло, сообщает «Российская газета».

Состав из девяти вагонов получил название Zarengold, что означает «царское золото». Поезд отправится в маршрут 5 июня и сделает остановку в Петрозаводске, чтобы туристическая группа смогла посетить Кижи. Следующей остановкой будет Кемь, откуда пассажиры отправятся на Соловецкие острова. Затем Zarengold доедет до Мурманска, поселка Никеля, после чего пересечет границу с Норвегией.

Маршрут поезда рассчитан на 11 дней. Первыми к туристической группе присоединились путешественники из Германии, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Люксембурга, Нидерландов и США. Всего в поездку отправится 91 человек.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому иностранные туристы в нескольких портах Арктики и Дальнего Востока смогут высаживаться на берег для осмотра достопримечательностей. В документе говорится о том, что будет создан список портов, в которых зарубежным туристским судам разрешат высаживать на берег пассажиров, что позволит корректировать туристические маршруты, не создавая угроз в сфере безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru