Элитные авиарейсы в никуда набирают популярность на Тайване

Из-за закрытия границ, введенного на фоне пандемии коронавируса, на Тайване набирают популярность авиарейсы в никуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное радио Тайваня.

Отмечается, что авиакомпании Тайваня предлагают рейсы из международного аэропорта «Таоюань» и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются обратно в аэропорт, не совершая посадки.

Так, сообщает радио, во вторник, 4 августа, авиакомпания StarLux Airlines продала все 188 мест спустя пять минут после поступления их в продажу. Дата вылета запланирована на 7 августа. Судно пролетит над восточным побережьем страны, затем направится в сторону Филиппин и вернется обратно по тому же маршруту.

Отмечается, что пассажирам рейса будут предложены блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Цена такого путешествия, которое продлится три часа, в эконом-классе составит 4688 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей). Из-за повышенного интереса в будущем авиакомпания планирует повторить тур.

Также известно о рейсе авиакомпании EVA Air, распродавшей все 309 билетов на рейс, посвященный Дню пап, который также вылетит и вернется обратно в аэропорт. Праздник отмечается на Тайване 8 августа. China Airlines в свою очередь предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте от шести до десяти лет и их родителей. Билеты на такие рейсы, запланированные на 8 и 15 августа, были распроданы за 6 минут.