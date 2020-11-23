Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет сняли на видео

Пассажирский Boeing 747, принадлежащий авиакомпании British Airways, загорелся в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Видео с места события публикует Aero Telegraph.

Судя по записи, возгорание произошло прямо в кабине пилота — видно, как из нее в воздух поднимается высокий столб черного дыма. По данным портала, на место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали огонь. В результате инцидента никто не пострадал, однако самому лайнеру был причинен существенный ущерб.

Как отмечается, Вoeing 747-400 стоял в аэропорту Кастельон с августа. Авиакомпания отправила его туда для утилизации, и лайнер находился на стоянке в ожидании разборки. Теперь в случившемся с ним разбираются авиационные специалисты, которым предстоит установить причину пожара.