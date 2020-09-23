Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет

На исландском леднике Эйяфьятлайокудль нашли фрагменты американского бомбардировщика B-17 Flying Fortress, который разбился 76 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что местные жители и представители местной администрации считают место крушения достопримечательностью и не хотят ликвидировать следы катастрофы. Отмечается, что таяние ледника, благодаря которому нашли обломки самолета, связано с глобальным потеплением.

16 сентября 1944 года американский бомбардировщик, который летел в Англию, врезался в ледник после дозаправки в Исландии. Причиной катастрофы стала плохая погода. У самолета оторвалось одно крыло и загорелись двигатели, однако все десять членов экипажа выжили.

Под ледником находится вулкан, извержение которого произошло в апреле 2010 года. Тогда из-за выброшенного в атмосферу облака пепла почти во всем европейском регионе прекратилось авиасообщение.

Boeing B-17 Flying Fortress — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году в рамках конкурса по созданию берегового бомбардировщика, действующего против кораблей. В общей сложности было построено более 12,7 тысячи таких самолетов различных модификаций.

Ранее сообщалось, что на спутниковой карте Google в 160 километрах от берегов Антарктиды обнаружили 122-метровый корабль. Пользователи сети решили, что это секретный корабль нацистов.

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