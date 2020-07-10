Охваченный огнем «кокаиновый самолет» попал на видео

bbc.com

В Мексике бизнес-джет, который, предположительно, использовался для перевозки наркотиков, загорелся сразу после посадки. Произошедшее попало на видео, запись пожара на «кокаиновом самолете» опубликовал «Би-би-си».

На размещенных в сети кадрах запечатлено воздушное судно, охваченное огнем и развалившееся на части.

Инцидент произошел на одном из шоссе на юге страны. Согласно предварительным данным, на борту перевозились наркотики — в штате Кинтана-Роо неподалеку обнаружили грузовик с 390 килограммами кокаина.

Причины возгорания на судне не называются.

3 июля сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом FR170 из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку в Салониках из-за пожара на борту. На борту загоревшегося самолета находились 157 человек, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа.

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