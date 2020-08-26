С российского пилота потребуют почти миллиард рублей за аварию в Сочи

В России завершилось расследование дела в отношении пилота самолета авиакомпании UTair, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ведомство пришло к выводу, что пилот Алексей Шнырев при заходе на посадку проигнорировал визуальные и голосовые сигналы, предупреждающие о сдвиге ветра, при котором надо уходить на второй круг. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (часть 1 статьи 263 УК РФ). С пилота потребуют почти миллиард рублей за аварию.

Нарушитель должен выплатить собственнику воздушного судна порядка 615 миллионов рублей, эксплуатанту — около 265 миллионов, аэропорту — более 1,2 миллиона рублей.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в сентябре 2018 года, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи. У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В самолете находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. В результате пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.