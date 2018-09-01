Черные ящики пострадавшего в Сочи лайнера достали и повезли в Москву

Бортовые самописцы самолета авиакомпании Utair, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Сочи, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, черные ящики направлены на расшифровку в Москву.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что для расследования инцидента создана комиссия, которая уже приступила к работе. Ранее стало известно, что Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании, аэропорта Сочи и диспетчерских служб.

Ранее 1 сентября появилась запись переговоров пилотов лайнера с диспетчерами. После начала снижения сотрудник наземной службы предложил летчику уйти на второй круг, подтвердив, что «погодные условия подходят для посадки».

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи (рядом течет Мзымта — прим. «Ленты.ру»). У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В самолете находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.

В результате пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.

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