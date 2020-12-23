Загадочный летающий объект опасно приблизился к пассажирскому самолету

К пассажирскому самолету, вылетевшему из лондонского аэропорта Хитроу, приблизился неопознанный летающий объект. Об этом пишет The Sun.

По данным таблоида, загадочный красный шар подлетел к Airbus A321 на высоте около трех тысяч футов (914 метров) и оказался на расстоянии шести метров от его крыла. Эксперты Британского совета по расследованию случаев опасного сближения в воздухе Airprox присвоили ситуации категорию «А» — это означает, что существовал серьезный риск столкновения.

По предварительной версии, объект, допустивший сближение с самолетом, мог быть беспилотником, однако члены экипажа Airbus в этом не уверены.

Отмечается, что похожая ситуация уже происходила в сентябре, когда беспилотник едва не допустил лобовое столкновение с Boeing 737. Летательный аппарат прошел всего в 10 футах (трех метрах) от воздушного судна. В том же месяце еще один беспилотник пролетел в трех футах (одном метре) от самолета Easyjet, вылетевшего из аэропорта Манчестера.

В сентябре пилот компании American Airlines пожаловался диспетчеру на мужчину, летавшего на высоте 914 метров на джетпаке. По его словам, неизвестный с реактивным ранцем оказался на расстоянии примерно 270 метров от воздушного судна, заходившего на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. К расследованию произошедшего приступило ФБР.