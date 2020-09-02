Пилот пожаловался на летающего за бортом мужчину

Пилот компании American Airlines сообщил диспетчеру, что видел на высоте 914 метров мужчину на джетпаке. Об этом сообщает Fox News 11.

Согласно опубликованной записи диспетчера, неизвестный с реактивным ранцем пролетел на расстоянии примерно 270 метров от воздушного судна, заходившего на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Отмечается, что пилот компании SkyWest также пожаловался на летающего за бортом молодого человека. ФБР уже приступило к расследованию данного загадочного происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Flybe случайно столкнулся с другим припаркованным лайнером и застрял под ним. Воздушное судно Bombardier Q400, хранившееся в аэропорту шотландского города Абердин, готовилось к вылету и во время руления задело стоявший на месте Embraer 145 авиакомпании Loganair. На снимках с места происшествия видно, что инициировавший столкновение самолет «нырнул» под турбину Embraer 145, расположенную в хвостовой части.