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Экс-глава космической программы Израиля заявил о живущих среди людей пришельцах

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Хаим Эшед
Хаим Эшед
Фото: Wikipedia

Пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей. Они заявят о себе, когда человечество будет к этому готово, заявил бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед. Его слова передает Jewish Press.

«НЛО попросили не публиковать информацию о том, что они здесь. Человечество еще не готово», — сказал он. По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.

При этом Эшед уверен, что пришельцы должны были помешать действующему президенту США Дональду Трампу взорвать их прикрытие и узнать их секреты. Он отметил, что Трамп ведет переговоры с инопланетянами через звонки мировым лидерам, таким как Ким Чен Ын.

Хаим Эшед в настоящее время является сотрудником службы безопасности Израиля. Она также на протяжении 30 лет возглавлял управление космической программы Министерства обороны. Кроме того, он имеет научную степень и является профессором Института космических исследований Ашера Техниона.

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