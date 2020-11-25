Отслежен источник загадочного послания из космоса

Астроном-любитель Альберто Кабальеро (Alberto Caballero) отследил предполагаемый источник загадочного космического радиосигнала «Wow!», который был пойман учеными в 1977 году. По его мнению, сигнал мог быть посланием разумных существ, которые населяют экзопланету, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа. Свои выводы Кабальеро представил в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.org.

Исследователь исходил из предположения, что «Wow!» был отправлен инопланетянами. Он был зафиксирован радиотелескопом Big Ear Radio («Большое ухо») и длился всего лишь 72 секунды, однако был довольно сильным и соответствовал характеристикам межзвездного сигнала. Тогда астроном Джерри Эйман обвел код сигнала на распечатке и подписал сбоку Wow!, что и дало название радиосигналу. Однако, несмотря на усилия ученых, до сих пор не удалось отследить источник или поймать сигнал снова, что дало основания для предположения, что он был искусственного происхождения.

Кабальеро пришел к выводу, что если источником Wow! действительно были внеземные разумные существа, то они должны были обитать на экзопланете, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу. Он провел поиск таких звезд в общедоступной базе данных Gaia, которые бы находились в той точке неба, откуда пришел сигнал. Требованиям соответствовала звезда 2MASS 19281982-2640123. По мнению исследователя, этот объект был лучшим кандидатом в источники Wow!, хотя в окрестностях находятся и другие подходящие для обитания системы.