Пойман необычный сигнал из дальнего космоса

Астрономы поймали необычный сигнал от слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Масса одного из столкнувшихся объектов почти в три раза больше массы компаньона, хотя до сих пор ученые наблюдали слияние равных по массе черных дыр, которые в 20-40 раз больше массы Солнца. Об исследовании гравитационных волн, пришедших из дальнего космоса, сообщается на сайте коллаборации LIGO.

Анализ сигнала, порожденного столкновением GW 190412, показал, что одна из черных дыр имеет массу 29,7 Солнца, а другая — 8,4 Солнца. Это делает данную двойную систему наименее массивной из всех обнаруженных до сих пор пар черных дыр. Также слияние породило более продолжительный гравитационный сигнал, давший ученым больше данных для изучения.

Обычно частота гравитационных волн примерно вдвое превышает орбитальную частоту двойной системы. Однако если в системе наблюдается значительный дисбаланс массы, то возникает дополнительный компонент гравитационных волн с низкой частотой.

Ученые выяснили, что более массивная черная дыра вращалась, что уменьшает число теоретических моделей, объясняющих происхождение системы. Согласно одной из них, такие пары образуются при коллапсе двух массивных звезд, вращающихся вокруг друг друга, однако GW 190412 не могла возникнуть таким образом. Скорее всего, черные дыры возникли отдельно друг от друга, при этом более массивная черная дыра возникла в результате слияния других черных дыр. По мнению ученых, такое могло произойти только в центре галактики, вблизи сверхмассивной черной дыры.

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