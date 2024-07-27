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06:32, 27 июля 2024Мир

Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

«МК»: латвиец с пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью приплыл в РФ на плоту и попросил убежища. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По словам иностранца, основную часть пути он преодолел на плоту. «Станислав Букайнс, взяв свою пятилетнюю дочь, перебрался в Россию и попросил убежища», — говорится в сообщении.

Букайнс является политическим блогером и активистом. В Латвии он подвергался уголовному преследованию.

Как расссказал его знакомый Руслан Панкратов, сбежавший мог попасть в Россию транзитом через Литву или Эстонию, однако выбрал именно водный маршрут.

Ранее рэпер Schokk написал открытое письмо в администрацию президента Российской Федерации и попросил политического убежища в России.

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      Марина Совина
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