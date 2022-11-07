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17:26, 7 ноября 2022Культура

Рэпер Schokk попросил политического убежища в России

Рэпер Schokk попросил политического убежища в России из-за уголовного дела в Германии

Кадр: SCHOKK / DIMA BAMBERG / YouTube

Рэпер Schokk написал открытое письмо в администрацию президента Российской Федерации и попросил политического убежища в России. Текст обращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться», — говорится в письме.

Рэпер подчеркнул, что поддерживает Россию с 2014 года, что негативно сказалось на его карьере. Он опасается, что его ждет «реальный срок и показательный публичный трибунал в немецких СМИ».

Schokk — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund, а также бывший артист лейбла Phlatline. Когда он был подростком, его семья переехала в немецкий город Бамберг. Позднее рэпер перебрался в Берлин. За свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов, а также множество микстейпов и мини-альбомов.

Как сообщает Mash, в феврале Schokk переехал в Москву. Он решил попросить убежища, так как в скором времени у него истекает виза.

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Евгений Шульгин
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