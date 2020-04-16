Доказана общая теория относительности Эйнштейна

Международная группа астрономов доказала общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за движением звезды вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Специалисты определили орбиту звезды S2, используя телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории в Чили. Наблюдения проводились в течение 27 лет, всего было проведено более 330 измерений с помощью различных инструментов, установленных на VLT.

Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна предсказывает, что орбита небесного тела вблизи массивного объекта не является неподвижной, как в ньютоновской теории гравитации, а смещается (прецессирует), то есть ось орбиты перемещается в направлении, соответствующем направлению орбитального движения тела. Впервые такой эффект был обнаружен у орбиты Меркурия, однако с помощью уравнений ОТО удалось предсказать величину смещения.

Звезда S2 является одним из ближайших к Стрельцу А* объектов и подходит к сверхмассивной черной дыре на максимальное близкое расстояние в 20 миллиардов километров, разгоняясь до трех процентов скорости света. Орбитальный период составляет 16 лет, поэтому для точного определения шварцшильдовской прецессии потребовалось почти три десятилетия. Ранее этот эффект никогда не измерялся для звезды, вращающейся вокруг черной дыры.

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