Зафиксирован загадочный скрытый сигнал из космоса

Астрономы Технологического университета Суинберна в Австралии выявили загадочные и почти незаметные повторные радиовсплески FRB 171019. Об этом сообщает издание Science Alert.

Первоначально исследователи искали признаки повторов у 20 FRB (быстрых радиовсплесков) с помощью комплекса радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), потратив на это около 12 тысяч часов. Поскольку поиски оказались безрезультатными, ученые стали наблюдать за FRB 171019, чье местонахождение на небе хорошо известно, используя другие инструменты: радиотелескоп Грин-Бэнк в США и радиотелескоп Обсерватории Паркс в Австралии.

Данные, полученные Грин-Бэнк, показали два слабых сигнала. Это указывает на то, что повторяющиеся радиовсплески встречаются чаще, чем считалось ранее, и многие из одиночных вспышек на самом деле относятся к ним, просто их сигналы находятся вне диапазона обнаружения тех инструментов, что использовались для обнаружения. Скрытые сигналы FRB 171019 в 590 раз слабее всплеска, зарегистрированного ASKAP.

Исследователи пока не знают, чем вызваны повторные вспышки, однако обнаружено сходство с активностью магнитаров — разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Хотя FRB в сто миллиардов раз ярче этих объектов, ученые считают, что результаты работы помогут уточнить модели, объясняющие феномен быстрых радиовсплесков.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

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