Раскрыта причина загадочных сигналов из космоса

Астрофизики из Польши и Чехии раскрыли возможную причину гамма-всплесков — загадочного космического феномена, точный механизм появления которого пока еще не известен. Результаты работы опубликованы в препринте статьи в репозитории arXiv.org.

Исследователи полагают, что источник гамма-сигналов — взрывающиеся звезды, чье коллапсирующее ядро превращается в нейтронную звезду или черную дыру. При этом материя погибшей звезды, которая при жизни вращалась очень быстро, закручивается в аккреционный диск высокой плотности. Ученые рассчитали, какими характеристиками должна обладать черная дыра, порождающая долговременные всплески.

Поглощаемая масса вещества изменяет скорость вращения и массу самой черной дыры, влияя на метрику пространства-времени. При этих условиях окружающая материя начинает падать на черную дыру быстрее. С учетом этого оказалось, что массивная черная дыра, зафиксированная коллаборацией LIGO, не могла испустить гамма-всплеск из-за низкой скорости вращения.

Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Эти вспышки могут длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не выяснен. Предполагается, что они возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры. Считается, что гамма-всплески также связаны со слиянием крупных черных дыр, при которых испускают гравитационные волны, обнаруженные LIGO.

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