Наука и техника
 

Представлены результаты поисков электромагнитных сигналов слияния черных дыр

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Несколько международных коллективов ученых представили свои результаты поиска электромагнитных сигналов события GW170104, зарегистрированного 30 ноября 2016 года коллаборацией LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory). Соответствующие исследования опубликованы в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

В первой работе сообщается, что космическому телескопу Fermi, который в то же время, что и обсерватория LIGO, проводил свои наблюдения, не удалось зафиксировать характерного для слияния пары черных дыр электромагнитного сигнала (мощного гамма-излучения). Коллаборации AstroSat-CZTI и GROWTH, проводящие мониторинг примерно половины небесной сферы, также не заметили 30 ноября 2016 года сколь-нибудь значимых жестких рентгеновских вспышек, которые могли бы быть связаны со слиянием черных дыр.

Спутнику AGILE (Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero) также не удалось зафиксировать 30 ноября 2016 года жесткого рентгеновского и гамма-излучений. С другой стороны, уточненный анализ, проведенный учеными на основе полученных аппаратом данных, позволил обнаружить событие E2 (всплеск излучения с энергией порядка нескольких мегаэлектронвольт), которое наступило спустя 0,46 секунды после GW170104 и длилось 32 миллисекунды. Малая статистическая значимость E2 не позволяет однозначно сделать выводов о связи GW170104 и E2.

В настоящее время недостаточно известны и описаны электромагнитные процессы, сопровождающие слияние черных дыр, производящее гравитационные волны — возмущения пространства-времени, предсказываемые общей теорией относительности. Ученые планируют продолжить поиски электромагнитных проявлений GW170104.

Событие GW170104 представляет собой гравитационную волну, достигшую 30 ноября 2016 года Земли и зарегистрированную LIGO. Возмущения пространства-времени возникли в результате слияния двух черных дыр, которые были в 31 и 19 раз тяжелее Солнца. Образовавшийся объект оказался массивнее ближайшего к Земле светила в 49 раз и расположен на расстоянии трех миллиардов световых лет от него.

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