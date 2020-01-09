Обнаружен источник загадочных повторяющихся сигналов из космоса

Астрономы Нидерландов и Канады определили новый источник повторяющихся радиосигналов, называемых быстрыми радиовсплесками (FRB). Точный механизм этого явления до сих пор неизвестен, и трудно установить, в какой среде они возникают. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Ученые выяснили, что FRB 180916.J0158+65 находится в регионе активного звездообразования в массивной спиральной галактике, чьи характеристики отличаются от других установленных источников радиовсплесков. Красное смещение этой галактики достигает 0,0337, что соответствует удаленности от Земли, равной 470 миллионам световых лет. Размер региона достигает семи световых лет.

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Известно, что первый повторяющийся быстрый радиовсплеск находится в карликовой неправильной галактике, которая характерна низкой металличностью, то есть небольшим содержанием химических элементов тяжелее водорода и гелия. Одиночные радиосигналы локализуются в массивных эллиптических галактиках или галактиках с активным звездообразованием, где металличность довольно высока. Это указывает на то, что повторяющиеся и одиночные радиовсплески имеют различное происхождение.

Новые данные показывают, что повторяющиеся FRB могут отличаться друг от друга своими свойствами, а также родительскими галактиками и межзвездными средами.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

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