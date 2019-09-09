Зафиксированы космические сигналы неизвестного происхождения

Китайские астрономы обнаружили повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB), источник которых удален от Земли на три миллиарда световых лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сигналы были обнаружены с помощью радиотелескопа с пятисотметровой апертурой FAST с 19-лучевым приемником в провинции Гуйчжоу (Китай). В настоящее время ученые занимаются проверкой и обработкой данных, полученных при наблюдении за источником FRB 121102. С конца августа по сентябрь было зафиксировано более ста всплесков, что является рекордным числом среди всех зафиксированных FRB.

FRB 121102 располагается в карликовой галактике и известен своими повторяющимися всплесками, хотя FRB в большинстве случаев являются одиночными. Предполагается, что FRB 121102 — сверхмассивная черная дыра, превышающая массу Солнца в 10-100 миллионов раз и порождающая мощное магнитное поле. Непосредственным источником вспышек может быть нейтронная звезда или плазма, находящаяся под влиянием дыры. Другое объяснение заключается в том, что FRB 121102 является намагниченным плерионом — туманностью, подпитываемой звездным ветром от пульсара.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

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