Найден источник инопланетных сигналов из космоса

Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем. До этого существовали версии, что необычное радиоизлучение могут испускать сливающиеся друг с другом нейтронные звезды, сверхновые или даже инопланетные цивилизации. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали вспышки, порождаемые магнетаром XTE J1810-197, и выяснили, что они обладают сходством с FRB. Этот объект расположен в 10 тысячах световых лет от Земли. Он был обнаружен в 2003 году, а в 2008 году постепенно прекратил испускать радиоизлучение. Однако в 2018 году на нем произошла новая вспышка, которая также постепенно начала затухать.

Быстрый радиовсплеск продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Ряд ученых полагает, что всплески могут быть результатом катастрофических событий — например, гибели звезд. Однако некоторые радиоимпульсы повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102 подавал сигналы в 2012-м и 2015-2017 годах.

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