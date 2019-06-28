Раскрыта загадка «инопланетных» сигналов из космоса

Международная группа ученых впервые выявила источник одиночного быстрого радиовсплеска (FRB). Подобные феномены были обнаружены в 2007 году, однако до сих пор исследователям не удавалось выяснить их точное местоположение. Радиосигнал FRB 180924 возник на краю галактики, удаленной на четыре миллиарда световых лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

С помощью радиоинтерферометра ASKAP астрономы определили местоположение источника FRB, а затем вычислили расстояние до него, проанализировав данные с оптических наземных телескопов Gemini, Keck и VLT. Оказалось, что радиовспышка произошла в массивной галактике размером с Млечный Путь, в 13 тысячах световых лет от ее центра. Ее характерной особенностью является отсутствие процессов рождения новых звезд.

Это контрастирует с повторяющимся сигналом FRB 121102, который расположен в области активного звездообразования в карликовой галактике, удаленной на три миллиарда лет от Земли. Результаты указывают на то, что одиночные и повторяющиеся быстрые радиовсплески могут иметь различное происхождение. Так, радиосигнал FRB 121102 проходил через мощное магнитное поле, и ученые предположили, что его источником является магнитар. Однако такое объяснение не подходит FRB 180924.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Ряд ученых полагают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 и 2015-2017 годах.

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