В небе над популярным курортом Турции заметили НЛО

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В небе над турецким отелем заметили светящийся шар, похожий на НЛО. Запись с камер видеонаблюдения на курорте публикует Lider Gazete.

На кадрах видно мигающий красно-розовый объект, на несколько минут зависший над средиземноморским побережьем. По данным газеты, видео было снято в начале декабря в пятизвездочном отеле в городе Серик в провинции Анталья.

Охранник Али Джан (Ali Can), заметивший странное явление, рассказал, что шар появился утром, когда он был на дежурстве. «Я увидел круглый красный объект в воздухе на камере, смотрящей на пляж отеля. Я увеличил изображение камеры. Было облачно. (...) Это определенно было не отражение солнца», — отметил Джан, добавив, что в тот момент был взволнован и напуган.

По словам охранника, шар провисел в небе примерно 10 минут. В тот момент по пляжу гулял один из отдыхающих — он тоже заметил странный объект и смотрел на него, пока тот не исчез.