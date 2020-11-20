Загадочное свечение в небе над Кубанью вызвало споры в сети

Жительница Краснодара заметила загадочное свечение в небе над городом и поделилась снимком в соцсетях. Фотография вызвала споры среди пользователей, на публикацию обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенном в сети кадре видно, что облака в ночном небе окрашены в ярко-желтый цвет. «Немного о непонятном свечении в небе», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества высказали свои предположения о том, что именно может быть изображено на фото, в комментариях. «Ну как бы свет так падает от стадиона», «Это теплицы вообще-то», «Стадион так светится, НЛО на поле приземлилось», «Свет не с неба, а от прожекторов с земли», «Как же красив город ночью», «А почему никто не пишет, что это фотошоп», — писали они.

28 сентября сообщалось, что отдыхающие заметили загадочное явление в море у берегов Сочи и сняли его на видео. На размещенных в сети кадрах запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. Уточняется, что запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское.

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