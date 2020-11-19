Нависшую над российским курортом «бороду» показали на видео

В сети появилось видео нависшей над российским курортом «бороды» — густых облаков, возникающих у вершин гор перед сильным ветром. На ролик обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах запечатлена плотная белая полоса облаков над Новороссийском. «Всегда красивая подготовка к норд-осту», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Да ничего красивого. Жутковато даже как-то. Да еще если знаешь, что скоро задует... А дует он ох как!», «Прелесть! Красотища!», «Круто», «Борода шикарная, когда бы не шторм», «Обожаю», — писали они.