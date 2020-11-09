Оголившаяся в центре Сочи пара туристов попала на видео и возмутила местных

Пара туристов, оголившихся в центре Сочи, попала на видео и возмутила местных жителей. Запись опубликована на странице @krasnodar_kray в Instagram.

На кадрах видно мужчину и девушку, разгуливающих в купальниках по одной из центральных улиц курорта. «Сочи, шестое ноября. Туристы не сдаются!» — говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях назвали ситуацию «мраком» и предложили вместо туристического налога ввести в регионе налог на «голый туризм». «А точнее — штраф в 50 тысяч рублей!», «В любое время года есть такие. Всегда. Хоть февраль, хоть ноябрь!» — писали подписчики паблика.

Другие, наоборот, посмеялись над туристами, предположив, что тем «наконец-то дали отпуск». «Может, у них просто обратных билетов нет и одежды», «Выплатили ипотеку», — пошутили сочинцы.

Ранее сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.