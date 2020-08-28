Разгуливающая по улице голышом пара мужчин удивила жителей Сочи

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Жителей Сочи удивила пара мужчин, разгуливающих по улицам города голышом. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «Телетайп Краснодара».

На размещенных в сети кадрах видно, как пара неизвестных идет по тротуару полностью без одежды. «Сочи не перестает удивлять!» — прокомментировал автор ролика.

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Ранее аналогичный случай произошел в лифте одного из многоквартирных домов Сочи. Тогда жильцов возмутили две раздетые туристки — на фотографии в сети было видно, как две женщины стоят полуголыми в кабине лифта — на них надеты только черные бикини и шлепанцы.

27 июля сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.

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