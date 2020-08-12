В Сочи снова пожаловались на приезжих «голопопиков»

Жители Сочи снова пожаловались на туристов, разгуливающих по городу в купальниках. Кадры с девушками в бикини на улицах города опубликовали в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

«Когда этот ужас прекратится? В своих городах голыми гуляйте», — написал автор видео.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях: одни написали, что устали от приезжих «голопопиков» на улицах города, которые выглядят так, словно у них «украли одежду на пляже», другие отметили, что туристы «везут в город средства» и раскритиковали тех, кто исподтишка снимает их на смартфоны, а затем выкладывает в сеть. «Типичные бухтящие краснодарцы. Ненавидящие отдыхающих, но радостно берущие с них деньги», — подытожил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что сочинцы предложили штрафовать туристок, разгуливающих по городу в бикини. Горожане разместили в социальных сетях фотографии полуголых девушек на улицах и призвали привлекать их к ответственности за «нарушение этических норм».

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