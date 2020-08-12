Россияне пожаловались на «обнаглевших» на Байкале туристов

Жители Бурятии пожаловались на «обнаглевших» туристов, загрязняющих озеро Байкал. Об этом сообщает Infpol.

По информации издания, с началом сезона местные жители стали все чаще выкладывать в социальных сетях фотографии и видеозаписи с приезжими, которые катаются по берегу озера на квадроциклах и моют в нем машины.

«Сегодня тем, кто приезжает на священное озеро на автомобилях, оставлять их разрешается лишь в специально оборудованных местах. А вот водоохранная зона — это 200 метров от береговой линии — попадает под табу», — отметил автор портала, добавив, что запреты «не смущают» туристов и они регулярно нарушают их.

Так, недавно на камеру попал инцидент в селе Гремячинске, когда одни россияне бросили машину на берегу, а потом «долго не могли выехать», а другие «гарцевали на квадроцикле по воде».

«Вот так мы "ратуем" за чистый берег батюшки-Байкала», — подписал автор снимок в социальных сетях.

В комментариях одна из пользовательниц отметила, что туристы часто заезжают в Байкал на машинах, «не понимая, чем это чревато». «Хорошо, что сейчас мне такие не попадаются, а то сразу превращаюсь в гиену», — написала она.

Ранее жители черноморских курортов России пожаловались на «злых» туристов, приезжающих во время пандемии коронавируса. По их словам, россияне пьют на улицах, пристают к женщинам, грубят, отказываются носить маски и ведут себя так, словно «решили отдохнуть на полную катушку после снятия режима самоизоляции».

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