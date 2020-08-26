Оголившиеся в лифте туристки возмутили жителей Сочи

Жители Сочи сфотографировали двух туристок, оголившихся в лифте многоквартирного дома, и возмутились их поведением. Соответствующий снимок был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На размещенном в сети кадре видно, как две неизвестные женщины стоят полуголыми в кабине лифта — на них надеты черные бикини и шлепанцы. В комментарии к посту указано, что дом, в котором была сделана фотография, находится вдалеке от пляжной зоны.

«Мы думали, что видели все, ан нет, не все! И смешно, и грустно, друзья», — подписали публикацию в сообществе.

Пользователи сети оценили ситуацию в комментариях. «Это простая невоспитанность», «Почему до сих пор власти не могут (или не хотят) решить эту проблему? Вышел за территорию пляжа в купальнике — штраф!», «Позорище», «Мне интересно, а почему они все покупают именно настолько откровенные купальники?», «Какой кошмар», — писали они.

24 августа в сети появился другой снимок с откровенно одетыми российскими туристами — на фото неизвестные мужчина с женщиной и ребенком стоят возле кассы в магазине бытовой техники. При этом на мальчике из одежды только плавки, а на его матери — трусы от купальника и футболка.