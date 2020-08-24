Негигиеничный поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил отдыхающих

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Отдыхающая в Сочи россиянка подстригла ногти в море и возмутила пользователей сети. Ролик опубликован на закрытой странице @krasnodar_kray в Instagram.

На видео женщина в купальнике сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти, в то время как рядом с ней в воде стоят другие туристки. «Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» — возмутился автор кадров.

Комментаторы также бросились критиковать негигиеничный поступок путешественницы. «Поверьте, русские не только на Черном море отличаются», «Как там можно стричь? Волны не мешают?», «Колхозники начали выезжать на моря, и колхоз свой с собой привезли...», «Жесть», — писали они.

Ранее в августе отдыхающий в Анапе турист снял на видео цветущее Черное море. «Смотрите, какое красивое море. Море мягкое, море зеленое», — прокомментировал автор, показывая заход в воду на одном из городских пляжей.