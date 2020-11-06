Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео

В горных районах турецкой Антальи прошел первый мощный снегопад. Произошедшее попало на видео, жители популярного среди туристов курорта поделились записями метели в соцсетях, одна из них была опубликована на YouTube-канале Antalya Lider.

На размещенных в сети кадрах видно, как дорогу заметает снегом, а в автомобиле, который ведет автор ролика, активно работают стеклоочистители.

Как уточняет издание, первый снегопад в сезоне выпал в горном районе Алакабель около города Аксеки, который находится на высоте 1825 метров. Местные власти и дорожные службы оперативно отреагировали на сообщения в соцсетях и предприняли все меры для обеспечения безопасности на дорогах.

Известно, что ранее в указанном районе на протяжении нескольких дней шли дожди. Позднее дорожную ситуацию осложнил туман. При этом, несмотря на значительное похолодание в высокогорных областях в прибрежной Анталье температура воздуха днем не опускается ниже плюс 25 градусов по Цельсию, а вода в море остается на отметке плюс 24 градуса.