Ученые обозначили сроки очередного цунами на курортах Турции

Ученые предположили и обозначили сроки очередного цунами в районе востребованных среди туристов курортов Турции. Своим прогнозом поделился руководитель исследовательского института землетрясений Кандилли турецкого университета Богазичи Халук Озенер (Haluk Özener), пишет Sabah.

«Вероятность возникновения цунами в Средиземном море высотой более одного метра в ближайшие 30 лет близка к ста процентам», — заявил специалист, подчеркнув, что заняться расчетами ученых заставило недавнее природное явление, обрушившееся на прибрежные районы страны.

Согласно данным экспертов, мощные волны станут последствием землетрясений магнитудой более шести баллов в Эгейском и Средиземном морях.

Озенер подчеркнул, что жителям побережья в целях безопасности необходимо задуматься о возможной эвакуации еще до появления соответствующих предупреждений. В данной ситуации также важно следить за системой своевременного оповещения населения о происходящем.

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло в Эгейском море 30 октября. Впоследствии из-за сильных подземных толчков в районе турецкого Измира возникло цунами, были разрушены десятки домов. В результате произошедшего в Турции погибло 116 человек.