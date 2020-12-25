Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке

Грузовой самолет Ту-204, летящий из-за границы, приготовился к аварийной посадке. Об этом в пятницу, 25 декабря, «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Уточняется, что речь идет о воздушном судне, следующем по маршруту из Лейпцига в Москву. Известно, что лайнер планирует экстренно приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, у самолета произошел отказ автопилота, отметил собеседник агентства.

Согласно информации портала FlighrRadar, судно с бортовым номером RA-64024 совершило несколько кругов над московским аэропортом Шереметьево, однако на посадку не зашло, снова набрало высоту и направилось в другой город.

23 декабря сообщалось, что частный самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. По информации источника, лайнер совершал перелет по маршруту Алма-Ата — Москва и подал сигнал о неисправности стойки шасси. На его борту находились девять человек, включая шестерых пассажиров и троих членов экипажа.