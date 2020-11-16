Распотрошенный двигатель аварийно севшего «Руслана» показали на фото

В сети появилась фотография поврежденного двигателя самолета Ан-124 «Руслан», который совершил аварийную посадку в Новосибирске. Снимок был размещен в Telegram-канале «Записки охотника».

На опубликованном кадре показана распотрошенная турбина воздушного судна, из которой торчат многочисленные провода.

Ранее в соцсетях также появились фото одной из отвалившихся деталей, которая насквозь пробила крышу здания — она рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.

Ан-124 совершил жесткую посадку в аэропорту Толмачево 13 ноября. Обесточенный транспортник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей. Командир воздушного судна доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета и запросил аварийную посадку.

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