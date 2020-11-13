Появилось видео аварийной посадки российского самолета в Сибири из диспетчерской

Аварийная посадка российского самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске попала на видео. Запись, сделанная из диспетчерской вышки, появилась в Telegram-канале LifeShot.

На кадрах видно, как обесточенный лайнер приземляется на полосу и выкатывается с нее. «Не успеет затормозить, тяжелый! Да пусть лучше колеса порвет! Выкатился!» — комментируют диспетчеры, вызывая на место аварийные службы.

Транспортный самолет Ан-124 совершил жесткую посадку в аэропорту Толмачево 13 ноября. Обесточенный лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей. Командир воздушного судна доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета и запросил аварийную посадку.

Позднее летчик рассказал, что самолет сажали вслепую — из-за перебитого во время взрыва двигателя кабеля у экипажа не было связи с диспетчерами. «Самолет полностью обесточился. То есть ни на внешнюю, ни на внутреннюю связь — никак. И внутрикабинной связи не было. 300 метров набрали только (…) Мы даже не успели закрылки убрать. Только шасси убрали», — сказал он. На борту «Руслана» находились 14 человек, никто не пострадал.