Российский самолет жестко приземлился в Сибири и поломал крылья

Российский самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, командир воздушного судна Ан-124 «Руслан» доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета из аэропорта Толмачево и запросил аварийную посадку.

Во время приземления пилоты не смогли справиться с управлением, и лайнер выкатился за пределы ВПП на 200 метров. При этом в ходе экстренной посадки у самолета частично разрушилось шасси и поломались крылья.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 14 человек. По предварительной информации, никто из них не пострадал.