Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Лайнер должен был следовать рейсом Екатеринбург — Москва, однако вскоре после вылета сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт.

«С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Причину экстренной посадки в авиакомпании не сообщили, Telegram-канал агентства Ura.ru сообщает, что ею послужил отказ двигателя.

Ранее, 12 сентября, в подмосковном Щелкове совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. Пилот и пассажир погибли.