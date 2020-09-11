При жесткой посадке самолета в российском регионе погиб пилот

Вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32», в результате погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы российского региона.

По их информации, крушение самолета произошло в 19.28. В Единой дежурной диспетчерской службе Мичуринского района уточнили, что воздушное судно было задействовано для орошения полей. В результате инцидента пострадавших нет. По предварительной информации, пилот задел провода.

В связи с ЧП Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

«Бекас Х-32» — лёгкий многоцелевой двухместный самолёт. Выпускается серийно с 1993 года.

13 августа сообщалось, что в Краснодарском крае разбился российский учебный самолет Л-39. Летчики катапультировались и не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений не произошло. Комиссия Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России выясняет причины аварии.