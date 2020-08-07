В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту

Пассажирский самолет компании Air India Express потерпел крушение в аэропорту в Индии. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает The Daily Mirror.

Это произошло в 19:45 по местному времени (18:15 мск). На борту разбившегося воздушного судна находился 191 человек. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай — Кожикоде (город в штате Керала). По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.

Отмечается, что самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. О пострадавших или погибших информации пока нет.