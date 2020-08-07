Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Индии

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В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета в городе Кожикоде в индийском штате Керала. Ролик опубликован в Twitter.

На кадрах видно, что самолет развалился на части. Вокруг него собралась толпа, фюзеляж поливают водой, чтобы он не загорелся.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India Express выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту, по предварительным данным, находился 191 человек. О пострадавших или погибших информации пока нет. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай — Кожикоде.