При столкновении двух самолетов в США погибли семь человек

Семь человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов на Аляске (США), среди них — депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай утром в пятницу, 31 июля. По данным Федерального управления гражданской авиации США, в воздухе столкнулись однодвигательный вертолет De Havilland DHC-2 Beaver с шестью пассажирами на борту, марка и модель второго воздушного судна не идентифицированы. В результате шесть человек погибли на месте трагедии, еще один скончался от травм во время транспортировки в больницу.

Среди погибших — 67-летний депутат местного законодательного органа от республиканцев Гарри Кнопп, он был единственным пассажиром второго воздушного судна. Информацию о его смерти подтвердили коллеги политика. Его жена заявила, что он действительно летел на своем самолете тем трагическим утром.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности приступили к расследованию авиакатастрофы.

Ранее в бразильском городе Гуабируба, штат Санта-Катарина, легкий самолет Kolb Flyer упал на улицу, чудом не задев автомобили и пешеходов. Инцидент произошел во время демонстрационного полета, на котором настоял 33-летний покупатель самолета. На высоте более 300 метров двигатель остановился, и самолет начал терять высоту. Во время аварийной посадки он задел провода и рухнул на проезжую часть.